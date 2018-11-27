Чего никогда не произойдет в «Симпсонах»

Сценарист Майк Рейсс рассказал, чего вы точно никогда не увидите в мультсериале "Симпсоны".

Существует выражение: "Это уже было в «Симпсонах»", потому что кажется, что за 30 сезонов знаменитая семейка побывала во всех ситуациях, которые только можно себе представить.

"Мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, например, Гомер ударил Мардж", — сказал Рейсс в интервью агентству РИА Новости.

Сценарист признается, что он очень любит свою работу, и вот уже 30 лет с удовольствием ходит на нее. По его мнению, "Симпсоны" мало изменились за все время существования. Майк отметил, что иногда сложно догадаться, в каком году был нарисован эпизод. В этом, по его мнению, заключается успех мультсериала. Также он подчеркивает, что людям во всем мире нравятся семейные передачи.

В студии работают около 20 сценаристов, и никто, по словам Рейсса, не работает на износ. К примеру, он сам появляется на работе раз в неделю исключительно по средам. Именно в этот день, по мнению сценариста, к нему приходят хорошие идеи.