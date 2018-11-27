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Мультфильм «Маша и Медведь» может стать классикой 

Рамблер 27 ноября 2018
Фото: Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Такое мнение выразил сценарист популярного американского мультсериала "Симпсоны" Майк Рейс, слова которого передает РИА Новости.
Майк Рейс сказал, что мультфильм "Маша и Медведь" ему нравится, и вспомнил историю, связанную с ним. Несколько эпизодов этого мультфильма он увидел на фестивале в Боснии, сериал его так впечатлил, что он предложил организаторам вручить его создателям главный приз. На что организаторы ему ответили, что не могут каждый год награждать один и тот же мультфильм.
"Мне кажется, это классика, он (мультфильм) станет в ряд лучших образцов анимации", — сказал Майк Рейс в интервью российскому агентству.
Мультфильм "Маша и Медведь" вышел на экраны в 2009 году и завоевал любовь сначала российских зрителей, а затем и зритлей разных стран, например, Италии, Индонезии, Великобритании, Германии, Малайзии, Австралии и США. Кстати, мультфильм смотрят и в мусульманских странах, так как Маша выглядит довольно традиционно.
Комментарии4
РИА Новости , ТВ
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