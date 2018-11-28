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«Тайны госпожи Кирсановой» покажут 3 декабря 

Рамблер 32 минуты назад
3 декабря на телеэкраны выйдет новый детективный сериал "Тайны госпожи Кирсановой" с Ольгой Лерман в главной роли.
Сериал был снят Сергеем Мезенцевым и Виталием Бордачевым. Ранее Сергей был занят съемками нашумевшего сериала "Анна-детектив". У поклонников "Анны-детектива" появится отличная возможность посмотреть на Александру Никифорову в новом проекте Мезенцева и Бордачева.
Действия сериала происходят в небольшом уездном городке Богородске. На дворе 1878 год. Лариса Дмитриевна Кирсанова — молодая учительница математики. Но она приезжает в Богородск не для того, чтобы преподавать. Девушка разыскивает своего жениха — дворянина Павла Бестужева в роли которого будет Антон Батырев. Павел таинственно исчезает, не оставив Ларисе даже письма. Богородск — родной город Бестужева. Именно поэтому Кирсанова решила, что разыщет его здесь. Но она еще даже не догадывается, что найдет нечто большее, чем своего суженого.
В сериале вместе с Ольгой также снялись Евгений Шириков, Ольга Плешкова, Иван Шабалтас, Николай Денисов, Максим Битюков, Юрий Шлыков, Сергей Савлук, Елена Радевич и Иван Рыжиков.
Комментарии
Максим Битюков , Иван Рыжиков , Сергей Мезенцев , Ольга Плешкова , Евгений Шириков , Сергей Савлук , Ольга Лерман , Александра Никифорова , Николай Денисов , Елена Радевич , Юрий Шлыков , Антон Батырев , Иван Шабалтас , ТВ , Видео
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