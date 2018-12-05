Как звезд заманивают на «Голубой огонек»

Телевидение — это фабрика иллюзий. И методы, которыми каналы заманивают в программы — в том числе в "Голубой огонек" — известных или не очень людей, далеко не всегда можно назвать честными.

Собрать нужную массовку на съемочную площадку для телевизионщиков не проблема. Тем более, если это съемка новогодней программы — того же "Голубого огонька". Приемов у организаторов шоу для того, чтобы заманить на съемки нужную массовку, множество.

"На ТВ всегда заготовлена масса приемов зазывания, в том числе и для гламурных барышень. Для всех найдется свой подход. Главная задача съемочной группы того или иного шоу — вытянуть человека на площадку. Через обещание денег или других благ — это уже вопрос тактики, могут и приврать, дело то житейское",

— сказал в интервью Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Более известный и медийный персонаж стоит дороже, отметил эксперт. По словам Манукяна, он лично был свидетелем того, как массу медийных личностей позвали на эфир по одной теме, а в итоге рассматривали совершенно другую.

"Надо было видеть, как они в перерыве между съемкой возмущались тем, как их обманули! Громче всех высказывался Сергей Зверев , чуть потише Сергей Соседов — но скандал был тот еще",

— вспоминает эксперт.

Комментарий Манукяна касался свидетельства известного блогера Natakondra — она же Наталья из Красноярска. Она решила посетить съемки "Голубого огонька", который обычно транслируется в телеэфире в новогоднюю ночь. Происходящим в студии девушка была страшно разочарована.

К съемкам в "Голубом огоньке" девушка тщательно подготовилась: купила новое платье, сделала прическу и макияж. Однако все было не так, как она себе представляла. Все ценные аксессуары пришлось сложить в "мешок из-под картошки".

После блондинку и других гостей рассадили за полупустые столы с пластмассовыми фруктами в вазах. По бокалам разлили "Дюшес" и приказали улыбаться. Начались выступления звезд. По словам Натальи, первые два часа на "Голубом огоньке" было немного интересно, но далее начался "профессиональный праздник в дурдоме". Ее продержали в студии 12 часов — за что заплатили 1 тысячу рублей. Покинуть место — а тем более приблизиться к звездам, выступавшим на "Голубом огоньке" — девушке так и не удалось.