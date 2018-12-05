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Звезда шоу «Дома-2» не верит в любовь участников 

Teleprogramma.pro 6 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Одна из главных звезд телепроекта «Дом-2» Элина Камирен призналась, что уже давно не следит за шоу. По ее словам, порой ей попадается реклама и новости об участниках, но она не обращает на это внимания. Она отметила, что лозунг шоу «Построй свою любовь!» придуман в первую очередь для масс. Камирен считает, что встретить на проекте любовь очень сложно. Если такие случаи и бывают, то это исключение из правил.
Камирен уверена, что организаторы шоу хотят прежде всего добиться, чтобы участники ярко выражали свои эмоции. Это, конечно, привлекает внимание зрителей. С другой стороны, обмануть зрителя тяжело. Все видят, что на шоу много актерской игры, но мало искренности.
Сама Камирен встретила на проекте любовь, но сохранить чувства не смогла. Отцом ее ребенка является участник шоу Александр Задойнов. У них совместная дочь. Камирен отмечает, что общение с мужчиной проходит очень тяжело и неизвестно, чем все это закончится, сообщает портал woman.ru.
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