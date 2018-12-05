Звезда шоу «Дома-2» не верит в любовь участников

Одна из главных звезд телепроекта «Дом-2» Элина Камирен призналась, что уже давно не следит за шоу. По ее словам, порой ей попадается реклама и новости об участниках, но она не обращает на это внимания. Она отметила, что лозунг шоу «Построй свою любовь!» придуман в первую очередь для масс. Камирен считает, что встретить на проекте любовь очень сложно. Если такие случаи и бывают, то это исключение из правил.

Камирен уверена, что организаторы шоу хотят прежде всего добиться, чтобы участники ярко выражали свои эмоции. Это, конечно, привлекает внимание зрителей. С другой стороны, обмануть зрителя тяжело. Все видят, что на шоу много актерской игры, но мало искренности.