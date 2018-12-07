В США назвали номинантов на «Золотой глобус»

Вручать премию будут 6 января.

На звание лучшего драматического фильма претендуют картины

“Богемская рапсодия”, «Черный клановец», «Звезда родилась», «Если бы Бил-стрит могла говорить» и «Черная пантера».

За приз в номинации “Лучший фильм на иностранном языке” поборются мексиканский «Рим», японские «Магазинные воришки», бельгийская «Девочка», немецкая картина «Не оглядывайся» и ливанская лента «Капернаум». Выдвинутые на соискание премии российские фильмы «Довлатов» и «Человек, который удивил всех» в число номинантов не попали.

В соискании награды в категории “Лучший режиссер” примут участие Альфонсо Куарон (“Рим”), Питер Фаррелли (“Зеленая книга”), Спайк Ли (“Черный клановец”), Адам Маккей (“Власть”) и Брэдли Купер (“Звезда родилась”).

Брэдли Купер, исполнивший главную роль в своем фильме «Звезда родилась», также является одним из претендентов на звание лучшего актера. Вместе с ним за награду поборются Рами Малек (“Богемская рапсодия”), Лукас Хеджес (“Стертая личность”), Джон Дэвид Вашингтон (“Черный клановец”) и Уиллем Дефо (“Ван Гог. На пороге вечности”).

В номинации “Лучшая актриса” представлены также пять фамилий: Гленн Клоуз, Леди Гага, Розамунда Пайк, Мелисса Маккарти и Николь Кидман.

В категории «Лучший сериал» за награду поборются «Телохранитель», «Американцы», «Поза», «Возвращение домой» и «Убивая Еву».

Всего будут вручены награды в 20 номинациях. Кроме обычных 19 категорий, «Золотой глобус 2019» обзаведется новой номинацией — «За заслуги в области телевидения». Награду планируют вручать наиболее отличившимся деятелям телевидения. Номинанты в этой категории пока не названы, список будет представлен в ближайшие дни.

Стоит также отметить, что наибольшее количество номинаций получил фильм “Власть” Адама Маккея, который еще даже не вышел в прокат. Картина представлена в шести категориях.