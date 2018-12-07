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Постыдные моменты в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Программа в прямом эфире — это всегда риск, что что-то пойдёт не так. Интервью с гостем в студии, репортаж с городских улиц, новостной выпуск или прогноз погоды — в этих ситуациях приходится контролировать каждую секунду эфира, иначе могут произойти казусы вроде таких.
1. Корреспондентка вела репортаж с улицы, когда на заднем плане велосипедист налетел на бордюр и упал.
2. Журналистка решила повеселить зрителей и съехать со снежной горки, но умудрилась налететь огромный снежный ком.
3. Ещё одна девушка-журналистка во время уличного эфира столкнулась с русским туристом, чье поведение не вызывает иных чувств, кроме стыда.
4. Во время прогноза погода операционная система Windows надумала обновиться, и это увидели все зрители.
5. Во время сильного потопа в городе молодой человек надумал спуститься с залитой водой лестницы в подземный переход на доске, но потерпел неудачу. На его несчастье происшествие снимал вертолёт, так что герой-неудачник попала на телеэкраны.
6. Журналист, который вёл репорта с открытия катка, не мог видеть, что происходило за его спиной, но это видели зрители: по льду продефилировала девушка на огромных каблуках и в ультракороткой юбке. Проход закончился предсказуемо: красавица упала и, похоже, сильно ударилась.
Смотрите и другие казусы в прямом эфире в ролике.
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