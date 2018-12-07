Постыдные моменты в прямом эфире

Программа в прямом эфире — это всегда риск, что что-то пойдёт не так. Интервью с гостем в студии, репортаж с городских улиц, новостной выпуск или прогноз погоды — в этих ситуациях приходится контролировать каждую секунду эфира, иначе могут произойти казусы вроде таких.

1. Корреспондентка вела репортаж с улицы, когда на заднем плане велосипедист налетел на бордюр и упал.

2. Журналистка решила повеселить зрителей и съехать со снежной горки, но умудрилась налететь огромный снежный ком.

3. Ещё одна девушка-журналистка во время уличного эфира столкнулась с русским туристом, чье поведение не вызывает иных чувств, кроме стыда.

4. Во время прогноза погода операционная система Windows надумала обновиться, и это увидели все зрители.

5. Во время сильного потопа в городе молодой человек надумал спуститься с залитой водой лестницы в подземный переход на доске, но потерпел неудачу. На его несчастье происшествие снимал вертолёт, так что герой-неудачник попала на телеэкраны.

6. Журналист, который вёл репорта с открытия катка, не мог видеть, что происходило за его спиной, но это видели зрители: по льду продефилировала девушка на огромных каблуках и в ультракороткой юбке. Проход закончился предсказуемо: красавица упала и, похоже, сильно ударилась.

Смотрите и другие казусы в прямом эфире в ролике.