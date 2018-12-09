Меладзе сделал пикантный комплимент участнице шоу

Свидетелями забавного инцидента стали зрители нового выпуска седьмого сезона шоу "Голос". Константин Меладзе отвесил одной из участниц пикантный комплимент и признался, что у него из головы вылетело ее выступление.

Участница седьмого сезона шоу "Голос" София Легран добавила своему выступлению интерактивности и, спустившись со сцены, обняла Константина Меладзе. Оставить этот эпизод без комментария наставник не смог.

"Она меня обняла, поэтому я сейчас плохо соображаю и забыл как она пела, но пахнет она потрясающе", — признался Меладзе. Многие восприняли это как шутку и пикантный комплимент, однако наставник, кажется, действительно забыл выступление певицы. Как иначе объяснить тот факт, что он не выбрал ее для прохождения в следующий этап? Помогла Софии Легран Ани Лорак.

На интервью после выступления София Легран призналась, что пока так и не осмыслила свою победу. В связи с этим каких-то планов на дальнейшие выступления она строить не стала. А Ани Лорак, уверена певица, она понравилась из-за тех эмоций, которые смогла передать своим выступлением.