Реалити-шоу, оказавшиеся постановкой

На нашем телевидении реалити-шоу появились лет 20 назад, но американцы уже давно привыкли следить за жизнью других людей через экраны телевизоров. Зрители наблюдают за каждым шагом героев, согласившихся жить напоказ, но всегда ли такая открытая жизнь действительно реальна? Как выясняется, некоторые реалити-шоу на самом деле постановочные, а персонажи действуют в соответствии с указаниями режиссёра.

Одним из ярких примеров таких шоу является «Холостяк», где одинокий молодой человек ищет невесту среди двух десятков красавиц. На американском тв шоу идёт с 2002 года и лидирует среди программ, где люди ищут любовь. Согласно условиям в финале каждого выпуска одна претендентка покидает шоу, ну а когда остаётся только одна девушка, холостяк делает ей предложение. Кажется, что это и есть настоящий хэппи-энд. Однако поклонники многократно замечали, что пары, образовавшиеся в результате шоу, либо вообще не женятся, либо вступают в брак, но очень быстро расстаются. Некоторые участницы после вылета рассказывали, что шоу снимают по определённому сценарию, да и сам создатель «Холостяка» как-то отметил, что все реалити-шоу — это подделка.

Смотрите видео и узнайте и других реалити-шоу, где на самом деле никакой импровизации нет.