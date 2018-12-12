Светлакову — 41! Как артист чуть не пошел в спорт

Сегодня он — успешный и любимый зрителями артист, режиссер и продюсер. А ведь все начиналось не так.

Свердловский шутник

Родился Сергей в Свердловске (ныне Екатеринбург). Родители, у которых уже был один сын, надеялись на девочку, решив назвать ее Анастасией. Но вместо Настеньки появился Сережа.

В школе мальчишка сразу проявил качества лидера. Он хорошо учился, но неуемная натура требовала хулиганских выходок, и Светлаков то и дело придумывал «пакости»: то подговорит весь класс сбежать с урока, то подшутит над учителем… Шутки, кстати, уже тогда были удачными — хохотали все окружающие. Мог стать профессиональным спортсменомКадр из фильма «Наша Russia: Яйца судьбы», 2010 г.

Подростком Светлаков увлеченно играл в футбол и баскетбол, а гандболом увлекся настолько серьезно, что в 13 лет ему предлагали войти в дублирующий состав областной команды. Если бы Сергей подписал контракт, он, согласно договору, стал бы обладателем собственной квартиры.

Но тут свое решающее слово сказали родители. Им не хотелось видеть сына профессиональным спортсменом — они устали от его бесконечных травм, без которых не обходится ни один вид спорта. Так что, окончив школу, юноша поступил на отделение «коммерция» в университет, вознамерившись получить серьезную специальность.

КВН меняет жизнь

Уже на первом курсе Сергей стал капитаном университетской команды КВН. Здесь он чувствовал себя, как рыба в воде — можно было придумывать все новые шутки, вызывая восторг однокурсников. Эта деятельность настолько затянула Светлакова, что его чуть было не отчислили — на учебу оставалось совсем мало времени. Впрочем, обошлось.

После первого выступления в Сочи Светлакова заметили участники команды КВН «Уральские пельмени». Талантливого парня пригласили сочинять для них шутки.

Накануне главной ночи года артисты, которые знают толк в хорошем юморе, подвели светские итоги 2015 года в свойственной им манереВ 2000 году, после получения диплома, Сергей отправился было на железную дорогу — ведь там работали и мать, и отец, парня с детства настраивали на продолжение семейной профессии. На железнодорожной таможне Светлаков прилежно заполнял декларации о прибытии грузов. Рутинная привычная работа, стабильный заработок…

Но тут его позвали в «Уральские пельмени». Там не было ничего стабильного и гарантированного — сплошной риск. Тем не менее, Сергей согласился.

И с тех пор вся его жизнь пошла совсем по другому сценарию. В составе «Уральских пельменей» он ездил по стране, знакомясь с множеством других КВН-щиков. Команда Екатеринбурга неоднократно побеждала в игре, получая все новые кубки.

Скоро шестеро самых отчаянных и амбициозных кавээнщиков — в их числе Семен Слепаков Гарик Мартиросян , Сергей Светлаков — решили расширять горизонты, для чего перебрались в столицу, сняв на всех одну недорогую «двушку». Друзья без устали придумывали шутки для команд КВН — часто для нескольких сразу. Писали рекламные слоганы для компаний, изобретали нестандартные названия…

Главные шутники на телевидении

Эта деятельность плавно перетекла в работу для Comedy Club — ребята уже стали настоящими профессионалами в области юмора. А уже в 2004 году началась работа Светлакова на Первом канале в качестве сценариста. Именно здесь он познакомился с Иваном Ургантом

Карьера Сергея уверенно двинулась вверх. Невероятная популярность проекта «Наша Russia» — в паре с Михаилом Галустяном . Правда, критики и общественные деятели заставили потом удалить многие эпизоды программы, которые якобы разжигают межнациональную рознь. Что ж, так было всегда — кого-то остроумные шутки смешат, а кого-то раздражают…

Следующее телешоу, вызвавшее бурный интерес зрителей — «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. Здесь партнерами Сергея стали Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало . Несмотря на бешеную популярность шоу, через несколько лет пришлось закрыть и его.

Новый канал — новые горизонты

А в начале 2018 года зрители услышали сенсационную новость: Сергей Светлаков и Александр Незлобин , комедийные актеры, последние несколько лет работавшие на ТНТ, разрывают контракт с каналом и уходят на СТС. Новость подтвердилась. С 1 июля Светлаков и Незлобин официально стали лицами СТС — ведущими шоу, авторами развлекательных проектов, комедийных сериалов и даже фильмов.

Артистам дали время, чтобы они смогли спокойно завершить все свои проекты на ТНТ и покинуть канал, не нажив себе врагов.

Острота ситуации заключается в том, что ТНТ и СТС — давние конкуренты. При этом всем понятно: и Светлаков, и Незлобин привлекут (уже привлекли!) к СТС повышенное внимание зрителей и гарантированно повысят популярность канала.

И теперь уже окончательно ясно: Сергей Светлаков, променяв железную дорогу на телевизионный юмор, ни капли не прогадал. На этом пути его постоянно сопровождает успех. Он много снимается в комедийных фильмах и сам снимает кино. На сегодняшний день, по мнению экспертов, Светлаков — продюсер номер один в России. Его фильм «Горько!», например, собрал в прокате 810 миллионов рублей, почти такими же успешными стали фильмы «Жених» и «Жених-2». А чего стоят знаменитые «Елки» и множество их продолжений! «Елки» выходили на экраны страны в предновогодние дни 7 лет подряд. И вот, наконец, 27 декабря этого года назначена премьера заключительной части киносаги — «Елки последние».

Переход на СТС обеспечил Сергею Светлакову «творческую встряску». На вопросы журналистов, взволнованных переходом известных артистов с канала на канал, Светлаков ответил, что он всегда будет любить и высоко ценить команду ТНТ, что ему дорог Comedy Club, но что назрела необходимость некой «творческой встряски», которую ему вполне поможет получить СТС.

Первым проектом на новом месте стал перезапуск шоу «Слава Богу, ты пришел!». 8 лет назад этот проект называли самым смешным на отечественном ТВ. Тогда в качестве гостя в нем участвовал и Светлаков. Теперь же ему предназначена другая роль — он будет судьей.

Словом, Сергей Светлаков не скрывает, что вполне доволен своей жизнью. Как он говорит, «все, что надо — вырастил, посадил, родил» (у актера 10-летняя дочь Настя от первой жены и 5-летний сын Иван, рожденный во втором браке). Его справедливо называют одним из самых популярных российских шоуменов. Остается только пожелать Сергею, чтобы его шутки никогда не иссякали, чтобы уникальное чувство юмора артиста продолжало радовать зрителей.