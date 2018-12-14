Шоу «Союзмультфильма» сорвалось из-за политики

Первое шоу «Союзмультфильма», которое должно было пройти на стадионе «Лужники», отменено за две недели до премьеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, лицензиат студии, агентство ASAP, отказалось от его проведения. Гендиректор ASAP Юрий Донцов утверждает, что мероприятие не состоялось по политическим причинам. «К нам должна была приехать британская компания с гигантским шатром. Но не обошлось без политики. Политическая ситуация привела к тому, что британцы не смогли выполнить контракт», — утверждает он.

Источник издания на медиарынке с этой версией несогласен. По его словам, агентство не смогло выполнить взятые обязательства и отказалось от проведения шоу. Он считает, что ASAP не удалось предоставить предоплату за оборудование из-за «дыры в бюджете», так как от участия отказался предполагаемый спонсор.

Последнюю версию предлагает гендиректор InterMedia Евгений Сафронов . Он утверждает, что проект «Союзмультфильма» изначально выглядел очень рискованным: расчетная заполняемость не превысила бы 50-60 процентов, а конкуренция была бы высокая. В итоге, считает он, продажи были слабыми, а подрядчики требовали предоплату. «Подсчитали — и махнули рукой», — заключает он.

В настоящий момент агентство возвращает зрителям деньги или предоставляет компенсации в виде партнерских елок. Источник на медиарынке подчеркивает, что отмена масштабных новогодних шоу происходит редко. Последний раз было отменено ледовое шоу «Джинглики» в «Олимпийском» в 2015 году.