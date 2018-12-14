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Юрий Николаев отказался возродить «Утреннюю почту» 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТАСС
Народный артист России Юрий Николаев отказался от предложений вернуть на телевидение музыкальные программы "Утренняя почта" и "Утренняя звезда". Об этом телеведущий сообщил в интервью ТАСС, приуроченном к его юбилею.
"Не хочу возрождать ни "Утреннюю почту", ни "Утреннюю звезду",
— сказал Николаев, уточнив, что ему поступали соответствующие предложения.
Ведущий пояснил, что "аналогичные программы уже существуют".
"Люди же будут сравнивать — меня с тем Николаевым и в целом с огромным количеством других программ. И так достаточно воспитанников благодарны мне, говорят об этом. Нет смысла, нельзя войти дважды в одну реку",
— отметил он.
Говоря об "Утренней почте", выходившей в эфир с 1974 года, Николаев отметил, что "эта программа очень многое сделала не только для музыкальной редакции Центрального телевидения", но для всего российского телевидения. Большим прорывом стал совместный проект передачи со шведским телевидением — "Утренняя почта" в гостях у "Лестницы Якоба", благодаря которому советские телезрители увидели выступления ABBA, Рода Стюарта и других западных исполнителей.
Николаев также признался, что программа "Утренняя звезда", с 1991 по 2003 год знакомившая телезрителей с юными талантами, не задумывалась как конкурс. "Я взял конкурсную основу для сюжета, для интриги, чтобы зритель начал сопереживать, — пояснил ее создатель. — Но уже через год-полтора передачу стали воспринимать в полной мере как конкурс, я видел афиши: "лауреат конкурса "Утренняя звезда".
На сегодняшний день Николаев является ведущим программы "Честное слово" на Первом канале, в которой беседует с деятелями искусства. На зимний период проект ушел на каникулы, однако будет возобновлен, пообещал ведущий.
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