Вдова актера Пуговкина рассказала, что живет в нищете

В эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Лаврова рассказала, что четыре московские квартиры Пуговкина продали и обменяли ее внуки и правнуки. О том, куда делись деньги, земельный участок и прочие сбережения артиста, Лаврова говорить отказалась.

Она объяснила, что переехала в Ростов-на-Дону сразу после смерти Пуговкина и здесь «выполняет творческую миссию» покойного мужа.

«Я просто живу своей жизнью, никому не мешаю. Вот уже на протяжении 10 лет выполняю творческую миссию Михаила Пуговкина. Мне помогают близкие, друзья, коллеги Михаила Ивановича. А оказалась я в Ростове-на-Дону потому, что супруг воевал здесь в свое время», — рассказала Лаврова.

Народный артист СССР Михаил Пуговкин скончался в 2008 году. Все свое имущество Пуговкин завещал третьей супруге Ирине Лавровой, на которой женился в 70-летнем возрасте. Дочь актера от первого брака Елена Прибрежецкая пыталась оспорить завещание актера, утверждая, что Лаврова специально разлучила ее с отцом, чтобы прибрать к рукам его многомиллионное состояние.