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Тина Канделаки представила свое интернет-шоу 

Рамблер 1 час назад
Недавно известная телеведущая и директор спортивного телеканала "Матч ТВ" представила собственное Youtube-шоу "Канделайки", в котором она собирается обсуждать интересующие зрителей вопросы и актуальные проблемы.
В первом выпуске шоу Канделаки рассказывает о себе и о том, с чем ей пришлось столкнуться за 26 лет работы на телевидении. В видео есть нарезка цитат известных телеведущих и блогеров, которые обсуждают Тину и комментируют ее профессиональные и личные поступки. Канделаки же последовательно отвечает на критику.
"Я теперь на Youtube, короче говоря. Терпите меня и здесь", — шутит Тина в тизере своего шоу.
В видео появляются Андрей Малахов, Александр Кержаков, Василий Уткин, видеоблогер Wylsacom и прохожие на улице, которые также отвечают на вопросы о Тине Канделаки.
Интересно, что на данный момент видео набрало больше дизлайков, чем лайков. В комментариях пользователи критикуют шоу за однообразие тематики, сосредоточенность ведущей на себе, а также за "провокационную" и "неприятную" манеру исполнения.
Комментарии
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