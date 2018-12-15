Тина Канделаки представила свое интернет-шоу

Недавно известная телеведущая и директор спортивного телеканала "Матч ТВ" представила собственное Youtube-шоу "Канделайки", в котором она собирается обсуждать интересующие зрителей вопросы и актуальные проблемы.

В первом выпуске шоу Канделаки рассказывает о себе и о том, с чем ей пришлось столкнуться за 26 лет работы на телевидении. В видео есть нарезка цитат известных телеведущих и блогеров, которые обсуждают Тину и комментируют ее профессиональные и личные поступки. Канделаки же последовательно отвечает на критику.

"Я теперь на Youtube, короче говоря. Терпите меня и здесь", — шутит Тина в тизере своего шоу.

Интересно, что на данный момент видео набрало больше дизлайков, чем лайков. В комментариях пользователи критикуют шоу за однообразие тематики, сосредоточенность ведущей на себе, а также за "провокационную" и "неприятную" манеру исполнения.