Тест по популярным телешоу нулевых

Начало 2000-х можно назвать настоящим расцветом различных шоу. Для некоторых из них сюжет заимствовался у зарубежных коллег. Вообще, все эти телешоу отнимали у зрителей уйму времени, потому что оторваться от просмотра было невозможно.

Удивительно, но некоторые из этих проектов длятся до сих пор, у них неплохие рейтинги и много фанатов. Другие же проекты можно даже назвать полезными. Так, например, некоторые выпускники "Фабрики звезд" действительно стали звездами. Многие из них построили успешную карьеру в шоу-бизнесе и в принципе получили шанс осуществить свою мечту.

И, конечно, нельзя забыть о скандальных телепроектах, которые никакой пользы зрителям не приносили. Однако новых серий все ждали с нетерпением, а потом долго и подробно обсуждали.

В нашем тесте мы решили вспомнить самые популярные шоу. Предлагаем проверить, какие из них запомнились вам больше всего.