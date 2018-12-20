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Малахов признался, что боится роботов-телеведущих 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ученые создали людей-роботов. Эксперты уверены, что в будущем люди даже смогут сочетаться браком с роботами. Экономисты прогнозируют, что к 2030 году исчезнут многие профессии, так как место специалистов заменят роботы. Уже сейчас есть роботы, которые готовят еду, присматривают за детьми, делают прически, строят дома и служат в церкви. Более того, люди модернизируют себя и превращаются в киборгов. Три с половиной тысяч людей в Швеции и сотни россиян добровольно вживили себе под кожу микрочипы. Также многие заменяют части тела на биологические протезы.
Андрей Малахов побеседовал с людьми, которые вживили себе чип, а также с современными роботами. «Могу сказать, что и я боюсь за свою будущее, потому что в Китае уже работает первый ведущий-робот на телевидении», — признался Малахов. Эксперты в студии также высказали свои опасения по поводу чипов. Они считают, что в скором будущем хакеры смогут использовать подобные изобретения, чтобы отслеживать людей и добывать нужную информацию. Джордж Хэлд является вице-президентом компании по развитию инновационного и нового бизнеса. Он продемонстрировал возможности чипа, который вживлен ему в руку. С его помощью мужчина может пройти через турникет на работу, без какой-либо специальной карточки. Также он использует чип для оплаты покупок вместо кредитной карты, просто приложив руку к терминалу.
Кадр из передачи "Прямой эфир"
«Этот чип многофункционален. Он так устроен, что берет много энергии из моего организма. Вращение крови и температура питают этот чип. Эта маленькая капсула со мной уже четыре года и она позволяет мне делать много интересных вещей», — рассказал Джордж. Он отметил, что не боится слежки. Более того, бизнесмен считает, что чип может облегчить жизнь родителям, если его вживлять детям, то можно будет в любой момент узнать, где они находятся. Акушер-гинеколог из Новосибирска Александр Волчек во многом согласился с Джорджем. Он вживил себе шесть чипов, которые отвечают за разные функции. По словам мужчины, капсулы очень маленькие и при прохождении металлоискателей в аэропортах не возникает никаких проблем. Также Волчек отметил, что чипы намного облегчили ему жизнь.
В конце передачи "Прямой эфир" к обсуждениям в студии присоединился Дмитрий Кошечкин. В 20 лет молодому человеку поставили диагноз — рак. Врачам пришлось ампутировать ему руку. Со временем он установил себе бионический протез и теперь является киборгом. По словам Дмитрия, он работает в компании, которая разрабатывает подобные протезы. «Они работают от импульсов мышц. Пройдя определенный курс реабилитации человек уже не думает, как делать что-то мышцами, а просто делает», — рассказал гость. Он признался, что до сих пор, спустя три года после операции, не получил инвалидность, так как считает себя киборгом. Кошечкин отметил, что с протезом ему стало проще находиться в обществе.
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