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Представлен логотип «Евровидения-2019» 

Рамблер 19 часов назад
Фото: instagram.com
Организаторы "Евровидения-2019" представили новый логотип популярного конкурса песни, открытие которого состоится 14 мая 2019 года. Напомним, что, согласно итогам прошлого конкурса, конкурс пройдет в Израиле.
На этот раз логотипом стала сверкающая звезда из трех треугольников. По замыслу сотрудников Израильской корпорации телерадиовещания, треугольники символизируют единство человека, творчества и природы. А звезда подчеркивает космический размах предстоящего шоу.
В таком же стиле будет оформлена и сцена выставочного центра Тель-Авива, где пройдет конкурс. Билеты на мероприятие можно будет купить уже в конце января.
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