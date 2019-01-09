Представлен логотип «Евровидения-2019»

Организаторы "Евровидения-2019" представили новый логотип популярного конкурса песни, открытие которого состоится 14 мая 2019 года. Напомним, что, согласно итогам прошлого конкурса, конкурс пройдет в Израиле.

На этот раз логотипом стала сверкающая звезда из трех треугольников. По замыслу сотрудников Израильской корпорации телерадиовещания, треугольники символизируют единство человека, творчества и природы. А звезда подчеркивает космический размах предстоящего шоу.

В таком же стиле будет оформлена и сцена выставочного центра Тель-Авива, где пройдет конкурс. Билеты на мероприятие можно будет купить уже в конце января.