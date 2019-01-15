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Названа доля живущих без телевидения россиян 

Lenta.ru + ещё 6 12 минут назад
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Пять человек из ста в России не смотрят телевизор. Об этом заявил заместитель руководителя Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает «Интерфакс».
Пять процентов россиян приняли сознательное решение отказаться от телевизора, утверждает Волин, ссылаясь на собственные исследования министерства. Он отметил, что этот процент — «средняя доля людей, которые вообще не смотрят телевизор».
В нескольких субъектах без телевизора живут 10 процентов населения, сказал Волин. «Это связано с определенными, я бы сказал, культурными и религиозными традициями в этих двух субъектах Российской Федерации», — добавил он. Чиновник не стал уточнять, о каких конкретно регионах идет речь.
На вопрос одного из сенаторов, не побудит ли прекращение аналогового вещания отказаться от телевизора в пользу интернета, замминистра сослался на опыт Тверской области. В этом регионе в тестовом режиме частично отключили аналоговый сигнал в ноябре 2018 года. Волин утверждает, что после этого в данном субъекте не стали меньше смотреть телевидение.
По задумке министерства, Россия окончательно перейдет на цифровое вещание в течение полугода. Это означает, что россиянам будут доступны 20 каналов двух мультиплексов в хорошем качестве. Их не увидят те, у кого нет современного телевизора, поддерживающего цифровой сигнал в формате DVB-T2 (европейский стандарт цифрового эфирного телевидения второго поколения — прим. «Ленты.ру»), либо приставки с ресиверами, которые адаптируют старый телевизор под новый сигнал. По данным комплексного исследования, подготовленного по запросу Минпромторга, в реальности без телевидения могут остаться до 33,7 миллиона семей.
Цифровые приставки россиянам придется покупать самостоятельно. Федеральная антимонопольная служба зафиксировала, что за последнее время без видимых причин цены на приставки в крупнейших розничных сетях взлетели на 30-100 процентов. В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев попросил региональные власти помочь с приобретением и установок оборудования малоимущим гражданам.
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Комментарии
ТВ , Дмитрий Медведев , Алексей Волин , Минпромторг , Совет Федерации , ФАС , Lenta.ru , Интерфакс
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