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Бузова участвует в новом шоу «Спаси свою любовь» 

Рамблер 6 часов назад
Телеведущая будет помогать парам на грани развода сохранить брак.
Новое реалити-шоу стартовало 28 января, о чем Ольга объявила в своем Instagram-аккаунте. Вместе с Бузовой участникам будут помогать телеведущая Ксения Бородина, певица Ольга Орлова и экс-участник проекта "Дом-2" Влад Кадони. Все соведущие пережили развод, поэтому готовы делиться с парами собственным опытом.
@buzova86
"Познакомилась с участниками — парами, которые подали на развод, но хотят спасти брак. Так что, у меня теперь новые подопечные и новая задача. Истории тут злободневные, которые реально можно примерить на себя. Я уверена, что #МиромПравитЛюбовь и мы с психологами и ведущими это докажем!", — анонсировала Ольга новый проект.
Соведущий Бузовой Влад Кадони в ролике-анонсе шоу показал, где пары будут жить и отметил, что участникам "Дома-2" такие условия даже "не снились". Он также рассказал, что пять пар будут жить в Москве, а три отправятся на Сейшелы. Чтобы спасти любовь, участники будут проходить испытания и выполнять различные задания.
Комментарии
ТВ , Видео , Ксения Бородина , Ольга Орлова
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