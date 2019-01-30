Бузова участвует в новом шоу «Спаси свою любовь»

Телеведущая будет помогать парам на грани развода сохранить брак.

Новое реалити-шоу стартовало 28 января, о чем Ольга объявила в своем Instagram-аккаунте. Вместе с Бузовой участникам будут помогать телеведущая Ксения Бородина , певица Ольга Орлова и экс-участник проекта "Дом-2" Влад Кадони. Все соведущие пережили развод, поэтому готовы делиться с парами собственным опытом.

@buzova86

"Познакомилась с участниками — парами, которые подали на развод, но хотят спасти брак. Так что, у меня теперь новые подопечные и новая задача. Истории тут злободневные, которые реально можно примерить на себя. Я уверена, что #МиромПравитЛюбовь и мы с психологами и ведущими это докажем!", — анонсировала Ольга новый проект.

Соведущий Бузовой Влад Кадони в ролике-анонсе шоу показал, где пары будут жить и отметил, что участникам "Дома-2" такие условия даже "не снились". Он также рассказал, что пять пар будут жить в Москве, а три отправятся на Сейшелы. Чтобы спасти любовь, участники будут проходить испытания и выполнять различные задания.