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Украина может отказаться от «Евровидения» из-за России 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Это, по мнению украинского вице-премьера, освободит страну от объяснений по поводу отсутствия дружбы между странами.
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter выразил уверенность в том, что украинские исполнители, которые посещают Россию с гастролями не должны ехать на популярный музыкальный конкурс «Евровидение». Только такое решение, по словам политика, способно избавить незалежную от никому ненужных рассуждений относительно отсутствия дружеских отношений между двумя странами.
Как отмечает РИА Новости, финалистами украинского отбора на поезду в Израиль стали группа YUKO, солирует в которой россиянка Юлия Юрина. Кроме того, в числе возможных кандидатур на поездку в Израиль украинские эксперты называют Анну Корсун, чьи выступления в России состоятся уже в ближайшее время.
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