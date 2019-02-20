Украина может отказаться от «Евровидения» из-за России

Это, по мнению украинского вице-премьера, освободит страну от объяснений по поводу отсутствия дружбы между странами.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter выразил уверенность в том, что украинские исполнители, которые посещают Россию с гастролями не должны ехать на популярный музыкальный конкурс «Евровидение». Только такое решение, по словам политика, способно избавить незалежную от никому ненужных рассуждений относительно отсутствия дружеских отношений между двумя странами.