«Орел и решка»: подробности скандала

15 февраля на «Первом канале» вышел эфир «Вечернего Урганта» с Жанной Бадоевой. Телеведущая представила свой проект о путешествиях «Жизнь других» о повседневной жизни в разных странах.

Во время разговора ведущий Иван Ургант назвал Жанну «человеком, который придумал „Орла и решку“ и попросил рассказать, как создавалось шоу. По словам его гостьи, программу она и ее одногруппники придумали еще в институте. Когда Бадоева и ее команда разрабатывала передачу, им понадобились сценаристы — они и предложили ввести в шоу двух ведущих, которые будут подбрасывать монетку.

Вскоре подписчики ведущей в Instagram начали обвинять ее во лжи, но Бадоева не реагировала на негатив.

Через два дня после выхода „Вечернего Урганта“ на официальном Youtube-канале „Орла и решки“ появилось видео-обращение продюсера шоу Нателлы Крапивиной. Она рассказала, что Жанна не принимала участие в создании шоу, а просто была приглашенной ведущей. По словам Крапивиной, она решилась запустить проект в 2010, а Жанна познакомила ее со своими одногруппниками — будущими режиссерами программы. Теперь продюсер шоу и ее коллеги собираются подать иск в суд о защите чести.

После такого заявления, Жанна дала интервью, в котором сказала, что не перетягивает одеяло на себя, но и не отстраняется от шоу. Она также объяснила, что созданием „Орла и решки“ занималась целая команда.