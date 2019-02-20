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Танцующая матка смутила зрителей Первого канала 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале выступила актриса в костюме матки. На это обратили внимание пользователи сети. Запись эфира доступна на сайте Первого канала.
В студии присутствовали Малышева, приглашенные гости и пародийная актриса Светлана Галка, переодетая в костюм матки. Она спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. В Twitter зрители предположили, что подобные выступления намекают на «помешательство» ведущей.
Один из пользователей предложил отправить этот фрагмент в качестве номера на Евровидение. «Вспомнишь образованную интеллигентную Юлию Белянчикову из программы "Здоровье" при СССР, и горючие слезы потоком», — посетовал другой юзер.
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ТВ , Видео , Интернет , Наука и техника , Шоу-бизнес , Елена Малышева , Светлана Галка , Юлия Белянчикова
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