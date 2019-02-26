Какие передачи придумал Листьев на самом деле

Талантливый журналист и телеведущий Владислав Листьев много сделал для развития отечественного телевидения, некоторые из его созданных им телепередач выходят в эфир до сих пор.

"Поле чудес"

Первый выпуск капитал-шоу появился в эфире в 1990 году и с тех пор не прошло ни одной без этой передачи. Программа является калькой с американского шоу "Колесо фортуны", но для неискушенных отечественных зрителей все это было невероятно новым. В голодные 1990-е годы многие россияне мечтали поехать на "Поле чудес", чтобы немного поправить свое материальное положение.

Wikipedia

"Тема"

Эта передача стала одним из первых ток-шоу на российском телевидении. Именно ради "Темы" Владислав Листьев отказался от "Поля чудес", оставив это телешоу своему преемнику и коллеге Леониду Якубовичу . Программа пережила своего создателя, последний выпуск вышел в эфир в 2000 году.

"Звездный час"

Эта передача прочно связана с именем ее ведущего Сергея Супонева, который непревзойденно умел работать с детьми. Мало кто знает, что идея передачи принадлежит Владиславу Листьеву. Программа выходила с 1992 по 2001 год, но после гибели Сергея Супонева была закрыта.

"L-клуб"

Над этой передачей Владислав Листьев работал совместно с Леонидом Якубовичем и Леонидом Ярмольником . Первый выпуск состоялся в 1993 году. Первоначально программа выходила на ОРТ , но затем ее перенесли на РТР. Продюсеры приняли такое решение, чтобы сохранить зрителей, так как программа выходила довольно поздно, но в 1997 году передачу пришлось закрыть.

"Угадай мелодию"

Концепцию музыкальной программы Листьев придумывал вместе с Юрием Николаевым в конце 1994 года, ведущим предлагали стать Алексею Кортневу , но в итоге им стал другой участник группы "Несчастный случай" — Валдис Пельш . Первые выпуски зрители увидели уже после гибели Листьева. Сейчас передача выходит в эфир в новогодние праздники.

"Час пик"

globallookpress.com