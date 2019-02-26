Какие передачи придумал Листьев на самом деле 

Талантливый журналист и телеведущий Владислав Листьев много сделал для развития отечественного телевидения, некоторые из его созданных им телепередач выходят в эфир до сих пор.
"Поле чудес"
Первый выпуск капитал-шоу появился в эфире в 1990 году и с тех пор не прошло ни одной без этой передачи. Программа является калькой с американского шоу "Колесо фортуны", но для неискушенных отечественных зрителей все это было невероятно новым. В голодные 1990-е годы многие россияне мечтали поехать на "Поле чудес", чтобы немного поправить свое материальное положение.
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"Тема"
Эта передача стала одним из первых ток-шоу на российском телевидении. Именно ради "Темы" Владислав Листьев отказался от "Поля чудес", оставив это телешоу своему преемнику и коллеге Леониду Якубовичу. Программа пережила своего создателя, последний выпуск вышел в эфир в 2000 году.
"Звездный час"
Эта передача прочно связана с именем ее ведущего Сергея Супонева, который непревзойденно умел работать с детьми. Мало кто знает, что идея передачи принадлежит Владиславу Листьеву. Программа выходила с 1992 по 2001 год, но после гибели Сергея Супонева была закрыта.
"L-клуб"
Над этой передачей Владислав Листьев работал совместно с Леонидом Якубовичем и Леонидом Ярмольником. Первый выпуск состоялся в 1993 году. Первоначально программа выходила на ОРТ, но затем ее перенесли на РТР. Продюсеры приняли такое решение, чтобы сохранить зрителей, так как программа выходила довольно поздно, но в 1997 году передачу пришлось закрыть.
"Угадай мелодию"
Концепцию музыкальной программы Листьев придумывал вместе с Юрием Николаевым в конце 1994 года, ведущим предлагали стать Алексею Кортневу, но в итоге им стал другой участник группы "Несчастный случай" — Валдис Пельш. Первые выпуски зрители увидели уже после гибели Листьева. Сейчас передача выходит в эфир в новогодние праздники.
"Час пик"
globallookpress.com
Влад Листьев не скрывал, что идею передачи он "подсмотрел" на американском телевидении — шоу Ларри Кинга. Листьев, как и американский коллега, появлялся в эфире без пиджака и в подтяжках и беседовал с самыми разными гостями, это могли быть как известные люди, так и не очень. Первая программа вышла в 1994 году, а в 1995 году Листьева был убит в подъезде собственного дома, когда он возвращался после очередного эфира. Программа после его смерти выходила еще несколько лет.