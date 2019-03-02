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Что стало с участниками передачи «Джентльмен-шоу» 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Джентльмен-шоу/Вконтакте
Созданная бывшими КВН-щиками передача пользовалась бешеной популярностью в 1990-е годы, но выросло новое поколение телезрителей, и о былой славе остается только вспоминать. Первый выпуск шоу появился в эфире в 1991 году, до 2001 года передачу показывали на российском телевидении, а на украинском телевидении программа просуществовала до 2005 года. Что стало с актерами и чем они занимаются сейчас.

Олег Филимонов

Wikipedia
Актер сыграл больше всего ролей в передаче, а после закрытия шоу на российском телевидении вел собственную передачу на СТС — "Филимонов и компания". Сейчас продолжает выступать, а также является совладельцем кинотеатра и продюсерского центра.

Эдуард Цирюльников

Джентльмен-шоу/Вконтакте
В 1993 году году Эдуард Цирюльников эмигрировал в Канаду, где живет и здравствует.

Евгений Хаит

@evgeniy_hait
Евгений Хаит продолжает писать сценарии и выступать. Он является одним из создателей популярных телепередач "Камера смеха" и "Голые и смешные", работал над пьесами "Поезд Одесса-мама" и "Одесса-мама 2". Сейчас популярный актер занимается собственным проектом "Хаит + 5" и выступает с программой "Песни и шутки о любви и сексе". Кстати, младший брат Евгения — Ростислав Хаит — участвует в популярном сегодня "Квартете И".

Олег Школьник

Кадр из сериала "Жизнь и приключения Мишки Япончика"
Актер всем запомнился ролью Семена Марковича, даже после закрытия передачи его еще долго так называли в странах бывшего Союза. Сейчас он продолжает играть и сниматься, а еще воспитывает четверых прекрасных внучек.

Ян Левинзон

Wikipedia
Переехал в Израиль в 1991 году по программе репатриации, работал на заводе и в туристическом бизнесе. В 1999-2005 годах продолжил сниматься в "Джентельмен-шоу". А с 2001 по 2013 годы вел собственную программу на израильском телевидении "Семь-сорок". Сейчас продолжает работать.
Ирина Токарчук
rusteatr.odessa.ua
Знаменитая тетя Сима из одесской коммунальной квартиры продолжает играть и сниматься в кино, а также не отказывается от выступлений на корпоративах.
Яков Гопп
Кадр из передачи "Джентельмен-шоу"
Незадачливый муж разухабистой тети Симы после закрытия проекта работал телеведущим и продолжал сниматься в кино и сериалах.
Комментарии35
ТВ , Ирина Токарчук , Олег Школьник , Ростислав Хаит , Олег Филимонов
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