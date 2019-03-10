Как украинские «Кролики» ушли с российского ТВ

"Кролики — не только ценный мех!" Эта фраза прославила артистов Владимира Данильца и Владимира Моисеенко . Их дуэт сложился в 1987 году благодаря Евгению Перебийносу, который до сих пор является их режиссером. Знаменитую миниатюру написал минский автор Владимир Перцов для киножурнала "Фитиль", где ее показали актеры Александр Панкратов-Черный и Бронислав Брондуков. Но в исполнении Данильца и Моисеенко миниатюра обрела новую жизнь и стала визитной карточкой артистов. Их стали называть кроликами, поначалу артисты противились этому, а потом перестали бороться с судьбой, и у дуэта появилось собственное название. Кстати, автор миниатюры про кроликов долгое время был основным автором артистов.

Российские зрители часто видели их юмористических телепередачах, чаще всего в "Кривом зеркале" Евгения Петросяна . Но со временем артисты начали покидать шоу, в их числе оказались и "Кролики", которые стали вести собственное шоу на канале СТС "Смешнее, чем кролики". Оттуда их передача переехала на ДТВ, также их показывал телеканал "Сарафан".

На центральных каналах артисты стали появляться очень редко. Ситуация ухудшилась после печальных событий на Украине. В 2016 году было сорвано их выступление в городе Трускавец Львовской области. Украинские националисты остро отреагировали на их появление на российском телевидении и в "Голубом огоньке" пригрозили коктейлями Молотова. А выступили "Кролики" вместе с Натальей Королевой , исполнив вполне безобидную песню, в которой выражалось сожаление о том, что теперь всем россиянам будет сложно приехать к одесским родственникам. Позже появились призывы лишить их звания народных артистов Украины.

Сейчас дуэт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко продолжает выступать с концертами на русском и украинском языках.