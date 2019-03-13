Юлий Гусман ответил Леониду Ярмольнику про несмешной КВН

На днях Леонид Ярмольник выступил с критикой нового сезона КВН. Он посчитал, что шутки в новых версиях уже нельзя отнести к смешным:

"Последние несколько лет это смотреть нельзя",

— отметил шоумен в своем интервью телеканалу "Дождь".

Резкие слова в адрес телепередачи парировал Юлий Гусман , входящий в состав жюри "Клуба веселых и находчивых" уже несколько лет. В разговоре на радио "Говорит Москва" он ответил на высказывания Ярмольника так:

"Леня человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение".

Гусман добавил, что Леонид конечно имеет право на свою личную точку зрения, но столь резкая позиция, вероятно, вызвана темпераментностью характера коллеги.