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Юлий Гусман ответил Леониду Ярмольнику про несмешной КВН 

Рамблер 25 минут назад
Фото: РИА Новости
На днях Леонид Ярмольник выступил с критикой нового сезона КВН. Он посчитал, что шутки в новых версиях уже нельзя отнести к смешным:
"Последние несколько лет это смотреть нельзя",
— отметил шоумен в своем интервью телеканалу "Дождь".
Резкие слова в адрес телепередачи парировал Юлий Гусман, входящий в состав жюри "Клуба веселых и находчивых" уже несколько лет. В разговоре на радио "Говорит Москва" он ответил на высказывания Ярмольника так:
"Леня человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение".
Гусман добавил, что Леонид конечно имеет право на свою личную точку зрения, но столь резкая позиция, вероятно, вызвана темпераментностью характера коллеги.
Леонид Ярмольник также входил в состав авторитетного жюри КВН. Но перестал участвовать в съемках после конфликта с Александром Масляковым, продюссером и ведущим телепередачи.
ТВ , Леонид Ярмольник , Юлий Гусман , Александр Масляков , Радиостанция "Говорит Москва"
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