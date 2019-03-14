Первый канал не покажет «Покидая Неверленд» 

Первый канал отменил трансляцию скаднального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд". Он посвящен связям певца с двумя маленькими детьми.
Сейчас на сайте канала доступен лишь анонс фильма. Видео-анонса и рекламного объявления в Сети нет. Несмотря на это, в сетке телеканала все еще стоят показы двух серий после полуночи. Его должны были пустить в эфир в ночь 15 и 16 марта.
в одной из групп "Вконтакте", посвященных Майклу Джексону, появилось сообщение о том, что фанаты хотят распространить петицию о запрете показа фильма. По их мнению, он формирует негативное мнение относительно личности певца. Поклонники создали петицию, в которой говорится, что картина пропагандирует нетрадиционные отношения, нарушают журналистскую этику, а в самом сюжете есть шок-контент. Письмо они прислали администрации канала, в Роскомнадзор и Минкультуры.
Главными героями фильма "Покидая Неверленд" стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. Они дали откровенные интервью, в которых рассказали о личности певца и о том, какие отношения их связывали, когда мужчины были еще детьми.