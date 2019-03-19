Малахов пообещал «новые подробности» о группе Дятлова

Несколько часов назад Андрей Малахов , отправившийся на перевал Дятлова, опубликовал в личном микроблоге фотографию мемориала, установленного на месте загадочной гибели туристов.

Телеведущий отправился на перевал несколько дней назад в сопровождении съемочной группы, журналистов “ Комсомольской правды ” и сотрудников Генеральной прокуратуры . Цель экспедиции — найти новые ответы на старые вопросы о том, что же случилось с туристами в далеком 1959 году.

Похоже, что-то необычное и интересное экспедиция Малахова уже нашла: телеведущий обещал вскоре поделиться «новыми шокирующими подробностями гибели туристов».

Напомним, что в 1959 году на перевал отправилась группа молодых людей под руководством Игоря Дятлова. Загадочную гибель туристов не могут объяснить до сих пор. Существует множество версий о том, что же произошло в тот злосчастный день: от схода лавины и гибели «дятловцев» от переохлаждения до встречи с какими-то загадочными существами. На сегодняшний день ни одна из версий не имеет подтверждения.