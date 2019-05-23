Победители шоу «Голос», которые снялись в кино

Чтобы стать звездой, иногда достаточно одного участия в вокальном телешоу "Голос". Некоторые герои уходят в шоу-бизнес, другие — выступают на корпоративах, а третьих приглашают играть в театре или сниматься в кино. Какие же участники конкурса ушли в киноиндустрию?

Ярослава Дегтярева

Финалистка третьего сезона шоу "Голос Дети" из Ростовской области Ярослава Дегтярева снялась в кино. На съемки ее пригласил актер и режиссер Кирилл Плетнев . Кинолента под названием "Жги!" вышла в прокат в 2017 году. В ней рассказывается история надзирательницы тюрьмы для женщин, у которой благодаря одной из заключенных обнаруживается талант певицы. Звезда телешоу сыграла главную героиню в юном возрасте. Фильм снимался в действующей колонии для несовершеннолетних под Псковом.

Сергей Волчков

Победитель шоу "Голос 2 сезон" на "Первом канале" дебютировал в 2018 году в кинокартине "Крепкая броня" о Курской битве. Он исполнил роль солиста Московской филармонии, который приехал с концертом на передовую поднимать танкистам боевой дух. В фильме также звучат песни в исполнении артиста.

Ян Гэ

Финалистка шоу "Голос 6 сезон" в 2017 году китаянка Ян Гэ является не только певицей, но и актрисой. Впервые она снялась в фильме "Кладоискатели" в 2011 году. Через год девушка стала играть в театре "Гоголь Центр" под началом Кирилла Серебренникова , а позже окончила актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Также она снялась в фильмах "В спорте только девушки", "Матильда" Алексея Учителя и других.

Торнике Квитатиани

Участник пятого сезона "Голоса" Торнике Квитатиани, член команды Димы Билана также дебютировал в фильме "На Париж" в 2018 году. Кинолента повествует о советских офицерах, вместе прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже.

Борец, член сборной России не имел большого успеха на вокальном конкурсе, но полюбился и запомнился зрителям своей харизмой.