Алсу впервые высказалась о скандале на «Голосе»

Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг телевизионного шоу "Голос. Дети". Напомним,

Эксклюзивное интервью звезда дала в прямом эфире "Серебряного Дождя". Она заявила, что и ее дочь, и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".

Она выразила надежду, что все должно закончиться хорошо.

Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что Первый канал принял решение аннулировать результаты на шоу "Голос. Дети" из-за подозрений в существенной накрутке голосов. Было объявлено о том, что решение будет пересмотрено.

Новый финал телешоу состоится 24 мая.

Участницу и победительницу отмененного финала Микеллу Абрамову также пригласили принять участие в программе.

Назревает вопрос, выйдет ли Микелла на сцену после скандала?

Алсу отметила, что участвовать повторно или нет, дочь должна решить самостоятельно.