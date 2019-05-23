Лазареву надоели манипуляции с итогами Евровидения

Российский исполнитель Сергей Лазарев , представлявший страну на международном конкурсе, прокомментировал пересмотр итогов. Он убежден, что манипуляции с голосованием членов жюри "всем надоели", об этом сообщает "Комсомольская правда". По мнению артиста, в первую очередь от этого страдают сами исполнители.

Напомним, что накануне организаторы конкурса пересмотрели итоги, однако на распределение первых трех мест это не повлияло. Победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов дополнительно получил 6 баллов, Махмуд из Италии — 6 баллов, а Сергей Лазарев — 1. Пересчет голосов потребовался после дисквалификации жюри из Белоруссии, которое объявило о своих предпочтениях до окончания конкурса.