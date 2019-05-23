На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле

Дмитрий Песков высказался о комедийном шоу "Вечер с Владимиром Путиным ", которое на днях анонсировал британский телеканал BBC. Особенность шоу в том, что в роли его ведущего выступит анимированная 3D-модель президента. Комментарий пресс-секретаря передает радиостанция "Говорит Москва".

Дмитрий Песков напомнил, что российский президент не редко становится героем книг и других художественных произведений, например, карикатур и шаржей. Однако, как отметил пресс-секретарь, "президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры". Песков объяснил это тем, что президент "не хочет хоть в чем-то походить на них", а вместо этого "пусть эти карикатуры походят на него".