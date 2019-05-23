Лобода решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса»

Певица Светлана Лобода , выступавшая в роли наставницы дочери Алсу, отказалась от участия в специальном выпуске шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает ТАСС.

Прямой эфир планируется в пятницу, 24 мая, на Первом канале. После проверки результатов и выявления накрутки голосов в пользу Микеллы Абрамовой на Первом канале решили провести финал повторно. В спецвыпуск пригласили всех финалистов, в том числе и саму Микеллу. Однако пока неизвестно, будет ли она в этом участвовать. Ранее Алсу отметила, что ее дочь примет решение самостоятельно.

Пресс-секретарь певицы Светланы Лободы — Анна Бурлакова — сообщила, что артистка не приедет, так как у нее уже запланирован концерт в Казахстане.