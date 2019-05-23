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Лобода решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода, выступавшая в роли наставницы дочери Алсу, отказалась от участия в специальном выпуске шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает ТАСС.
Прямой эфир планируется в пятницу, 24 мая, на Первом канале. После проверки результатов и выявления накрутки голосов в пользу Микеллы Абрамовой на Первом канале решили провести финал повторно. В спецвыпуск пригласили всех финалистов, в том числе и саму Микеллу. Однако пока неизвестно, будет ли она в этом участвовать. Ранее Алсу отметила, что ее дочь примет решение самостоятельно.
Пресс-секретарь певицы Светланы Лободы — Анна Бурлакова — сообщила, что артистка не приедет, так как у нее уже запланирован концерт в Казахстане.
ТВ , Светлана Лобода
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