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Билан думает о третьей поездке на «Евровидение» 

Рамблер 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Дима Билан уже был на "Евровидении" дважды: в 2006 он занял второе место, а в 2008 выиграл конкурс и стал первым исполнителем из России, победившим в этом состязании.
В этом году на "Евровидение" поехал Сергей Лазарев, который занял третье место. Билан прокомментировал его выступление и сравнил его со своим моментом славы.
"У Сережи все было классно, они молодцы! Но вы поверьте мне, что каждый артист будет говорить, мол, у него было сложнее. Я не исключение, я тоже человек, который прошел через большие испытания: у меня вообще зарубали номер, у меня убрали полностью декорации. У меня такие испытания были! Выяснилось, что мою песню, которую я предложил для конкурса, уже какой-то испанец исполнял, и я в срочном порядке полетел записывать другую песню в Майами, я был ее соавтором. В 2008 году мы вообще все думали, что нам за границей никогда не победить. Тогда, кстати, не было соцсетей — сейчас можно себе помогать. Но в каждое время свои сложности", — заявил певец.
Когда Билана спросили о том, чего не хватило Лазареву, он ответил, что в этом конкурсе могут сработать совершенно неожиданные вещи и заявил, что задумываете о третьей поездке на "Евровидение".
"Я даже не знаю. Всегда есть какое-то общественное бессознательное, что-то летает вокруг. Иногда музыка может взять и просто пробиться сквозь все кордоны. Ты можешь пробиться, если у тебя какой-то зажигательный трек. Я тут, кстати, задумался: может мне поехать в третий раз? Не знаю, посмотрим — жизнь такая непредсказуемая", — добавил он.
Комментарии
ТВ , Сергей Лазарев , Дима Билан
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