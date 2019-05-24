«Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Джулия Ванг раскрыла причины изменений во внешности

Джулия Ванг поразила зрителей во время участия в "Битве экстрасенсов" не только своими способностями, но и яркой внешностью. Она всегда выбирала женственные наряды и делала яркий макияж.

После участия в проекте, она неожиданно сменила имидж: отстригла волосы, перестала носить косметику и выбирала образы, которые больше подходят для мужчин. Поклонники были шокированы, но оказалось, что смена имиджа была не такой уж неожиданной для Ванг.

Она написала откровенный пост в своем Instagram, где рассказала, что образ для проекта был придуман продюсерами. По ее словам, такая яркая внешность привлекал бы больше внимания чем то, что есть сейчас. Поклонники, в свою очередь, не поверили экстрасенсу. Они нашли ее фотографии в социальных сетях задолго до проекта. На них Ванг такая же, как и в "Битве".

"Я не менялась! Мне изменили внешность продюсеры, им не нравилось, как я выгляжу на самом деле. Мальчик из Освенцима никому не нужен. Так что это мое лицо, извините меня за него. Я не такая красивая, умная и замечательная, как вы. Кроме внешности, ничего в шоу не меняли, а даже вырезали 70% того, что я говорила, так как способности и внешность никак не связаны", — написала Ванг.

Она также подтвердила, что у нее есть муж, который поддерживает смену ее имиджа. Экстрасенс заявила, что это он помог ей принять себя без яркого макияжа и экстравагантных нарядов.