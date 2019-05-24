Назван победитель детского «Голоса»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнест в спецвыпуске шой "Голос. Дети" объявил победителя. После всех скандалов наконец поставлена финальная точка. Победителями песенного конкурса признаны все участники финала.

"Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Из каких побуждений… Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети", — обратился Константи Эрнст к участникам шоу и зрителям..

Первый канал принял решение наградить всех финалистов шоу. Победителями стали Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, а также Микелла Абрамова, которая отказалась участвовать в спецвыпуске. Эрнст отдельно подчеркнул, что Микелла несмотря ни на что входит в "большую семью" проекта, и посетовал, что сегодня ее не было на сцене.