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Назван победитель детского «Голоса» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @voice1tv
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнест в спецвыпуске шой "Голос. Дети" объявил победителя. После всех скандалов наконец поставлена финальная точка. Победителями песенного конкурса признаны все участники финала.
"Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Из каких побуждений… Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное — дети", — обратился Константи Эрнст к участникам шоу и зрителям..
Первый канал принял решение наградить всех финалистов шоу. Победителями стали Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Ержан Максим, Анастасия Сисаури, а также Микелла Абрамова, которая отказалась участвовать в спецвыпуске. Эрнст отдельно подчеркнул, что Микелла несмотря ни на что входит в "большую семью" проекта, и посетовал, что сегодня ее не было на сцене.
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