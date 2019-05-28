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25 кадр: правда или вымысел 

Рамблер 20 минут назад
Фото: кадр из фильма "Заводной апельсин"
Как и многие странные идеи, легенда о 25-ом кадре в кино, тайно зомбирующем зрителя, пришла к нам из Америки. Именно там бизнесмен Джеймс Вайкери в 1957 году запатентовал метод "сублиминальной" рекламы в кино. Он заявил, что провел эксперимент в кинотеатре: транслировал на экран с помощью дополнительного проектора слова "ешьте попкорн" и "кока-кола". И как результат — продажи кока-колы и попкорна в буфетах кинотеатра резко повысились.
Однако когда предпринимателя попросили подробнее рассказать об эксперименте, он отказался. А два последующие демонстрации изобретения провалились. Так, в ходе второго по национальному телевидению 25-ым кадром транслировалась карточка "позвоните нам". Но увеличения звонков не было. Зато были сообщения от зрителей о том, что их зазомбировали так, что пришлось выпить еще пару банок пива или сменить канал.

Почему именно 25-ый

Считается, что в среднем человеческий глаз может воспринять только 24 кадра в секунду, а 25-ый отправляется прямиком в подсознание, минуя сознательную часть мозга. Однако это не так: разные люди способны увидеть от 20 до 26 кадров в секунду.

Почему 25-ый кадр — "туфта"

Нейрофизиологи говорят, что мозг воспринимает только ту информацию, которую получает от рецепторов. Соответственно, чего рецепторы не могут уловить, того для мозга нет. Но даже если бы и было — мы варимся в такой густой каше информации, что наш мозг давно приучился фильтровать ее поток и не реагировать на ерунду. Иначе наша голова просто треснула бы от избытка сигналов.
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