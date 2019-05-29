Телесериалы, интересные только провинциалам

На российских телеэкранах идет множество успешных сериалов, многие из которых тянутся десятилетиями. Однако столичные жители ко многим из них относятся с презрением, считая, что юмор там ниже плинтуса, герои постоянно общаются на повышенных тонах, а сюжетные перепетии слишком далеки от интересов москвичей.

Воронины

Воронины — низкобюджетная адаптация американского сериала "Все любят Рэймонда". Но в "Рэймонде" было 9 сезонов, а в "Ворониных" уже 22. Однако коренные москвичи это комедийное шоу не смотрят: такие многонаселенные семейные отношения для них нехарактерны, и сериал в целом кажется им несмешным.

Родные люди

Мелодраматический русско-украинский сериал 1-го канала, в котором фигурирует сильная женщина, она же мать-одиночка, мужчина трудной судьбы и другой традиционные со времен "Москва слезам не верит" детали слезовыживательного конструктора. Вот только бюджет сериала явно не позволил нанять хороших авторов диалогов. В результате основную аудиторию этого сериала составили люди старшего возраста в регионах.

Яблоневый сад

Невероятно плохо написанный и сыгранный мелодраматический сериал, где в одной из сцен герои пять минут орут друг на друга: "Она любит тебяяя!", "Да она не может любить меняяя!" (после чего появляется героиня с криком: "Да я люблю тебяяя!"). Действие происходит в сельской местности. Смотрели этот ужас только в тех углах страны, где у людей не было других возможностей "культурно отдохнуть".

Два Ивана

Очередная мелодрама на Первом. В сюжете — возвращение дембеля в родное село, вынужденная женитьба из-за угроз местного участкового и прочие пертурбации, с которыми столичные жители никогда не встречаются.

Улицы разбитых фонарей

В 90-ые годы этот сериал смотрели и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и по всей остальной стране. Однако с тех пор у столичных жителей появились другие интересы, а качество съемок заметно снизилось. Обычная реакция москвичей на сообщение о том, что продолжение "Разбитых фонарей" в 2019 году все еще идет по НТВ, это: "Да неужели? И кто его только смотрит!"

Реальные пацаны

Комедийный сериал о молодых лузерах из Перми с его криками, незапланированными беременностями и тюремным юморком коренные москвичи не смотрят — "пацаны" им скорее отвратительны, чем смешны, так что просмотр не вызывает никаких положительных эмоций.