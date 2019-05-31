Стали известны детали нового сезона «Холостяка»

Ранее создатели шоу "Холостяк" объявили о том, что новый сезон проекта откладывается, так как не было подходящей кандидатуры на главную роль. Теперь команда раскрыла подробности предстоящей премьеры.

Шоу все-таки будет продолжаться, а главный герой уже найден. Теперь создатели интригуют аудиторию, которая хочет узнать, за чье сердце будут бороться девушки.

Как сообщила команда проекта, они выбрали мужчину — полную противоположность Егора Крида . В новом сезоне они выбрали молодого человека "сильного, смелого, которому все по плечу".

Также известно, что кастинг для участниц уже стартовал. Команда проекта объявила, что за сердце холостяка будут бороться девушки из разных стран.