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Смешные конфузы в прямом эфире 

Рамблер 2 часа назад
Прямой эфир всегда непредсказуем, ведь во время онлайн-трансляции может произойти все, что угодно. И вот несколько доказательств.
1. На норвежском телеканале вышел репортаж, которые озадачил зрителей. Во время интервью в аэропорту прямо на глазах аудитории исчезла девушка. Зрители предполагали, что она могла незаметно выйти из кадра, но что действительно с ней случилось, так и не ясно.
2. На британском шоу Celebrity Big Brother произошел конфуз с австралийской актрисой Кортни Экт. Когда девушка вышла на сцену, с нее неожиданно упала юбка. Пикантность ситуации состояла в том, что под юбкой ничего не было.
3. Сумятицу в телепрограммы вносят не только люди, но и звери. В Африке документалисты установили в саванне камеру, которая должна была записывать происходящее. Но устройство приглянулось львице, которая утащила гаджет. Камера при этом продолжала вести трансляцию, так что получилась довольно любопытная запись.
4. На церемонии вручения премии Teen Choice Awards пышная красотка Джемма Коллинз объявила победителя в одной из номинаций и внезапно исчезла. Девушка просто провалилась в спецлюк, но ее коллеги бросились ей на помощь и вызволили из подполья.
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