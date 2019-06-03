Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Война Анны
Драма, Военный
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки
Мультфильм, Приключение
Купить билет

Галкин жестко раскритиковал Малахова 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На личной странице телеведущего появилась гневная запись.
Галкин счел нужным ответить на появившиеся в СМИ публикации о том, что он с Аллой Пугачевой строит на Кипре особняк площадью более 600 квадратных метров и стоимостью более двух миллионов евро.
Впервые такая информация появилась на страницах журнала Star Hit, главным редактором которого является Андрей Малахов. И уже с его легкой «руки»весть о шикарном коттедже растиражировали и другие газеты, журналы и сетевые издания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств — это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P. S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку — чай пить с утра — и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

Галкин отметил, что журнал Малахова изобилует непроверенной информацией и просто зарабатывает на звездных именах. Так, телеведущий и шоумен уточнил, что уже второй год некое кипрское агентство распространяет лживые слухи, что семейство Галкина-Пугачевой строит на Кипре особняк и пользуется их услугами. На самом деле, по заверению Галкина, никаких строящихся домов у них на Кипре нет, а статья, которую Малахов опубликовал в своем журнале, по мнению Максима, просто проплачена.
Также Галкин отметил, что Малахов уже создал на одном из федеральных каналов «дешевый лживый балаган» и назвал своего коллегу «главным телесплетником страны».
Комментарии
ТВ , Андрей Малахов , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями любимых сериалов
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
Артисты, сбежавшие из СССР2
«Свадьбы и разводы»: как снимался сериал
Что осталось за кадром фильма «Вокзал на двоих»
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок трагических сцен
Фильмы
04:15
Фабриканты, карьера которых так и не сложилась
ТВ
06:55
Смешные рекламные ролики, которые запретили на ТВ
ТВ
44:06
Какие грехи замаливал Валерий Золотухин
Актеры
01:49
Какими стали качки из кинохита 90-х
Актеры Фильмы
03:29
Гражданская, фиктивная и настоящая жены Ярмольника
Актеры
03:26
Возрастные актёры, которых снимают чаще молодых
Актеры
03:34
За что сидел в тюрьме Петр Вельяминов
Актеры
10:00
Смешные конфузы в прямом эфире
ТВ
02:59
Как Вицин в 46 лет сыграл 20-летнего парня
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение