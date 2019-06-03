Галкин жестко раскритиковал Малахова

На личной странице телеведущего появилась гневная запись.

Галкин счел нужным ответить на появившиеся в СМИ публикации о том, что он с Аллой Пугачевой строит на Кипре особняк площадью более 600 квадратных метров и стоимостью более двух миллионов евро.

Впервые такая информация появилась на страницах журнала Star Hit, главным редактором которого является Андрей Малахов . И уже с его легкой «руки»весть о шикарном коттедже растиражировали и другие газеты, журналы и сетевые издания.

Галкин отметил, что журнал Малахова изобилует непроверенной информацией и просто зарабатывает на звездных именах. Так, телеведущий и шоумен уточнил, что уже второй год некое кипрское агентство распространяет лживые слухи, что семейство Галкина-Пугачевой строит на Кипре особняк и пользуется их услугами. На самом деле, по заверению Галкина, никаких строящихся домов у них на Кипре нет, а статья, которую Малахов опубликовал в своем журнале, по мнению Максима, просто проплачена.

Также Галкин отметил, что Малахов уже создал на одном из федеральных каналов «дешевый лживый балаган» и назвал своего коллегу «главным телесплетником страны».