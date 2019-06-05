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Что показывают по телевизору в Северной Корее 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
В СМИ традиционно пишут о Северной Корее как о государстве с тоталитарным режимом и полным отсутствием свободы слова, действий и взглядов. Многие задаются вопросом, есть ли вообще медиа в КНДР? Если все нельзя, то что показывают в республике по телевизору?
Люди, которым удалось пожить в стране, убедились в том, что телевидение там все-таки есть. Однако, работает оно гораздо менее активно чем в большинстве развитых стран. Самый главный канал, Корейское Центральное Телевидение (KCTV), транслирует программы лишь в будние дни с 15:00 по семь часов в сутки.
Другие каналы, такие как как Mansudae TV и Корейский образовательный и Культурное телевидение, работают только в течение нескольких часов из-за нехватки электричества на Севере и других экономических причин.
Дважды в день на каналах показывают новости, прошедшие цензуру. Кроме того, транслируются документальные фильмы, отчеты о проверках на новых фабриках, а, если повезет, даже анимационные и художественные фильмы, «которые помогают повысить культурную грамотность северокорейцев».
«Телевидение там явно не задумывается о предпочтениях зрителей. Конкуренции нет…», — рассказывал американский журналист, который некоторое время находился в Корее.
При этом новостные репортажи состоят в основном из восхваления лидера республики Ким Чен Ына и сводок о том, как зарубежные страны проявляют уважение к «великому лидеру».
Кроме того, очень часто транслируются кадры с колхозов по всей стране, на которых довольные северокорейцы, рассказывают о том, как они рады трудиться в соответствии с заданиями своего лидера.
Что касается событий в других странах, корейское телевидение показывает иностранные государства как «погибающие от войн, коррумпированных правительств и болезней».
Вместо рекламы на корейском телевидении транслируют музыкальные композиции чаще всего о коммунистических ценностях. Так, на фоне военных кадров и флага страны с экранов поется о «готовности отдать свою жизнь для защиты Центрального партийного комитета». При этом иногда песни показывают в жанре «караоке», сопровождая картинку текстом.
Детские мультфильмы чаще всего несут образовательный характер и созданы с помощью «устаревшей графики», похожей на заставку нашего «Ералаша». Смешных, веселых сцен северокорейским детям практически не показывают.
Комментарии1
ТВ , Чен Ким
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