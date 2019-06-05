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Украинского эксперта выгнали с российского телешоу 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
На российском телевидении новый скандал, на этот раз в эфире телешоу "60 минут" на канале "Россия 1". Украинский эксперт Всеволод Непогодин вел себя неподобающим образом, за что был изган из студии. Инцидент произошел во время телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым. Политолог Непогодин оскорбил Безсонова и показал ему неприличный жест, ведущий программы Евгений Попов немедленно отреагировал и удалил из студии эксперта. Вторая ведущая передачи Ольга Скабеева уточнила, что Непогодин больше никогда е будет участвовать в съемках телешоу.
Напомним, что это не первый инцидент с украинским экспертом. Месяцем ранее его выгнал из студии ведущий ток-шоу "Кто против?" — Владимир Соловьев — за попытку оправдать действия Бандеры.
ТВ , Даниил Безсонов , Всеволод Непогодин , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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