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Малышева обвинила во лжи больную участницу шоу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Global Look Press
Елена Малышева ответила на обвинения Гульназ Зайнуллиной, которая приняла участие в программе «Жить здорово».
Телеведущая опубликовала подробное опровержение в своем микроблоге. Она заявила, что ее слова — откровенная ложь и объяснила, что Зайнуллиной оплатили дорогу и проживание в столице.
Кроме того, ее проконсультировал лучший специалист по лимфостазу профессор Малинин и предложил бесплатную операцию, однако пациентка отказалась.
«Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Подчеркиваю, что ни программа, ни профессор Малинин не имеют к этому никакого отношения. Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно. Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем».
По словам Малышевой, редакторы передачи уже связались с Гульназ Зайнуллиной и она пообещала, что попросит убрать недостоверную информацию из Сети.
Напомним, что ранее Зайнуллина, которая страдает от лимфостаза (слоновости), заявила, что на шоу ее обманули, хотя обещали помочь.
Комментарии
ТВ , Елена Малышева
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