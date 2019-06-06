Малышева обвинила во лжи больную участницу шоу

Елена Малышева ответила на обвинения Гульназ Зайнуллиной, которая приняла участие в программе «Жить здорово».

Телеведущая опубликовала подробное опровержение в своем микроблоге. Она заявила, что ее слова — откровенная ложь и объяснила, что Зайнуллиной оплатили дорогу и проживание в столице.

Кроме того, ее проконсультировал лучший специалист по лимфостазу профессор Малинин и предложил бесплатную операцию, однако пациентка отказалась.

«Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Подчеркиваю, что ни программа, ни профессор Малинин не имеют к этому никакого отношения. Мы полностью оплатили дорогу и проживание в Москве этой пациентки, все консультации для нее профессор проводил бесплатно. Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем».

По словам Малышевой, редакторы передачи уже связались с Гульназ Зайнуллиной и она пообещала, что попросит убрать недостоверную информацию из Сети.

Напомним, что ранее Зайнуллина, которая страдает от лимфостаза (слоновости), заявила, что на шоу ее обманули, хотя обещали помочь.