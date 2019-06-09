Почему не стоит повторять интерьеры из «Школы ремонта» и других передач

Ремонт — дело не только дорогое, но и хлопотное. Всегда велик соблазн переложить тяжелую и неприятную работу на плечи других. Например, стать героем телепередачи, команды которых переделывают интерьеры квартир и домов. Благо, таких шоу много — "Школа ремонта", "Квартирный вопрос", "Идеальный ремонт" и другие. Достаточно отправить заявку и дождаться ее одобрения.

Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Помимо известных подводных камней — время ожидания, необходимость освободить жилье, невозможность туда попасть, пока идет ремонт, и полное неведение — герои программы сталкиваются и с другими трудностями.

Искажение восприятия

В реальности все может выглядеть совсем не так, как на телеэкране. Все дело в том, что камера искажает изображение, и зрителям пространство может казаться шире, чем есть на самом деле.

Материалы

В ремонте используются материалы, которые предоставят спонсоры. Их качество и надежность отходят на второй план, задача передачи показать товар производителя, оплатившего рекламу. Это справедливо, ведь без спонсорских денег программы не существовало бы. А вот зрителям приходится соглашаться на то, что им дают.

Планировка

Создатели программы также преследуют цель показать множество вариантов, как можно переделать комнату. Хозяевам придется мириться с тем, что новая планировка пространства будет для них неудобной.

Смешение стилей

Поскольку переделка затрагивает только одну из комнат, остальные начинают резко с ней диссонировать, хозяевам волей-неволей приходится переделывать и весь остальной интерьер.

Непрактичность

Во главу угла ставится разнообразие вариантов и эстетическая сторона, поэтому в передаче можно часто увидеть белые ковры, белые диваны и другие решения, которые далеко не всем подходят.

Скандалы

Так например, актриса Татьяна Васильева осталась недовольна качеством ремонта, который ей сделали в передаче "Идеальный ремонт". Кровать быстро сломалась, а люстры оказались из пластика.

Кадр из передачи "Идеальный ремонт"

Другой актрисе Ирине Муравьевой ремонт делала передача "Квартирный вопрос", актриса не смогла скрыть своего разочарования, когда увидела результат.

Кадр из передачи "Квартирный вопрос"

А вот переделывали кухню уж в передаче "Идеальный ремонт", этим результатом Ирина Муравьева осталась довольна.