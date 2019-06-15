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Что показывают по телевизору в Африке 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Далекий от нас африканский континент всегда удивлял своими традициями и укладом жизни. Практически во всех сферах жизнь африканцев и россиян кардинально отличается. Однако, интересно так ли сильно отличается «содержимое» наших телевизоров.
Так, особенностью телерынка на африканском континенте является монополия медиакомпании «Multichoice», которая работает в сфере цифрового спутникового Рay-TV. Она создает англоязычные спортивные онлайн-трансляции и премьерные показы кинофильмов. Меньшую аудиторию привлекают каналы «StarTimes», «TopTv» и «Canal+ Overseas».
При этом по телевизору показывают практически все знакомые нам жанры. Особенно популярны спортивные шоу, испанские, филлипинские и китайские сериалы, боевики и передачи религиозного характера. Кстати, на континенте работают сотни каналов религиозной тематики. Старшее поколение активно привлекает детей к просмотру таких передач.
Кроме того, популярностью и «уважением» местных жителей пользуются такие каналы как «National Geographic». Просмотр документальных программ и образовательных фильмов у молодежи считается частью обучения.
Кстати, в Африке существует и довольно востребованная киноиндустрия. «Нолливуд», например, успешно представляет видеофильмы нигерийской киноиндустрии.
Однако, стоит отметить, что, хотя африкансксая телеиндустрия развивается, представляет широкий спектр импортных передач и успешно создает свой местный контент, доступ к ТВ — аналоговому, цифровому или спутниковому — имеет чуть меньше 30% населения. Считается, что к 2020 году доступ к телевидению получит почти половина населения континента.
Комментарии
ТВ , National Geographic
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