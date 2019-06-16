Ни много, ни мало: каким состоянием владеют звезды «Друзей» сегодня

Звезды главного ситкома 90-х за время сериала, кажется, обеспечили себя на всю жизнь. Еще бы, ведь основной каст, благодаря отчислениям, до сих пор ежегодно получает по 20 миллионов долларов. Однако не всем так повезло.

Дэвид Швиммер (Росс)

Огромные гонорары и всемирная слава не лучшим образом отразились на карьере Швиммера. Актера выбила из колеи бешеная популярность, и после "Друзей" он на долгие годы пропал с поля зрения. Дэвид вернулся на экраны лишь три года назад, сыграв Роберта Кардашьяна в "Американской истории преступлений: народ против О. Дж. Симпсона". Впрочем, если Дэвид вновь захочет быть безработным, бедности ему не видать — сейчас состояние актера оценивается в 85 миллионов долларов.

Мэттью Пэрри (Чендлер)

Актерская карьера Пэрри после окончания знаменитого ситкома пошла под откос. У него начались серьезные проблемы с алкоголем, он стал завсегдатаем реабилитационных клиник, а все его новые роли оказывались провальными. Сейчас Мэттью занимается продюсированием чужих проектов и признается, что, если ему предложат сняться в продолжении "Друзей", он наверняка ответит отказом. И Пэрри может себе это позволить, ведь на его счету, пускай чуть меньше, чем у Швиммера, но все-таки 80 миллионов долларов.

Дженнифер Энистон (Рэйчел)

Без сомнений, из всех "Друзей" Энистон можно назвать самой успешной. В отличие от своих коллег, она экраны не покидала и снялась в десятках романтических комедий. Кроме того, в скором времени актриса примет участие в сериале для стримингового сервиса Apple вместе с Риз Уизерспун . Такое трудолюбие щедро вознаграждается, — в распоряжении Джен 240 миллионов долларов.

Мэтт ЛеБлан (Джоуи)

Роль смазливого ловеласа Джо буквально спасла ЛеБлана от нищеты. Актер не раз признавался, что, когда ему предложили сняться в "Друзьях", он находился на грани банкротства и не мог купить даже еду. Вот почему Мэтт дольше всех держался за успех ситкома и даже снялся в провальном спин-оффе "Джоуи". Затем актер взял паузу на пять лет, а потом снова вернулся на ТВ и снялся в шести сезонах "Эпизодов", а также в ситкоме "Все схвачено". Состояние ЛеБлана — примерно 80 миллионов долларов, и Мэтт заслужил их, как минимум, за верность комедийному амплуа.

Кортни Кокс (Моника)

После закрытия "Друзей" Кортни так же, как и ее коллеги, снялась в нескольких абсолютно неудачных фильмах и сериалах. Тогда актриса решила заняться продюсированием и основала компанию Coquette Productions, которая выпустила ситком "Город Хищниц" с Кокс в главной роли. Сериал получил бешеную популярность и доказал, что экс-Моника талантлива во всем. Сейчас Кокс почти не снимается и предпочитает находиться по ту сторону камеры, а тем временем на ее банковском счету уже 120 миллионов долларов.

Лиза Кудроу (Фиби)

В одном из интервью актриса призналась, что "Друзья" помогли ей обрести финансовую стабильность, благодаря которой ей не нужно хвататься за каждую роль. Возможно, именно поэтому Лиза почти не появляется на экране. Сейчас ей интересней быть сценаристом и продюсером, и пусть эта работа не всегда приносит Кудроу бешеные гонорары, деньги для нее не играют роли. Ведь в запасе у актрисы 70 миллионов долларов.