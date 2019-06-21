Телеведущую затравили за репортаж из больницы

Телеведущую раскритиковали за репортаж из больницы

Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп сделала репортаж о вспышке энцефалита в городе Музаффарпур, а затем выпуск показали по ТВ. Но пользователи Сети раскритиковали девушку и заявили, что она неправильно делает свою работу.

Девушка сняла сюжет из больницы. Она приехала в госпиталь, ворвалась в него, а затем подходила к врачам, медсестрам и расспрашивала их о том, почему они оказывают недостаточную помощь для пациентов.

Эта видеозапись стала вирусной в Сети. Пользователи раскритиковали девушку. По их мнению, журналистка должна была обращаться не к врачам и медсестрам, а к чиновникам, которые оказывают недостаточную поддержку медицинским учреждениям.

Комментаторы также возмутились тому, что девушку вообще пустили в госпиталь, где оказывают помощь тяжелобольным гражданам.

Ситуацию широко обсуждали в социальной сети Twitter, а потом журналистка сама дала комментарий. Она заявила, что очень уважает врачей, которые делают свою работу. А сюжет был создан для того, чтобы показать тяжелую ситуацию со здравоохранением в стране.