Первый канал попробует избежать накруток в «Голосе»

В шоу «Голос» на Первом канале поменяют механизм голосования.

«Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — сообщила пресс-служба канала.

Подробностей обновленной системы голосования канал не уточнил. Напомним, что победительницей последнего сезона «Голос. Дети» была объявлена Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Однако, после жалоб телезрителей компания Group-IB проверила финальное голосование и выявила массовые накрутки голосов в пользу девочки.

В итоге шоу пришлось переиграть, и победителями сделали всех участников финала. Микелла Арамова в повторном финале не участвовала.