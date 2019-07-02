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Первый канал попробует избежать накруток в «Голосе» 

Рамблер 10 часов назад
В шоу «Голос» на Первом канале поменяют механизм голосования.
«Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — сообщила пресс-служба канала.
Подробностей обновленной системы голосования канал не уточнил. Напомним, что победительницей последнего сезона «Голос. Дети» была объявлена Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Однако, после жалоб телезрителей компания Group-IB проверила финальное голосование и выявила массовые накрутки голосов в пользу девочки.
В итоге шоу пришлось переиграть, и победителями сделали всех участников финала. Микелла Арамова в повторном финале не участвовала.
ТВ , Видео
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