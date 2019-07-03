Участница реалити-шоу опозорилась в эфире

В реалити-шоу «Холостяк» завидные женихи ищут себе невест, выбирая из нескольких претенденток. Шоу идёт в разных странах, в том числе в Австралии. Здесь героем очередного сезона стал Мэтт Агню, астрофизик. Во время знакомства к нему подошла претендентка по имени Эбби. Мэтт представился и сказал, что занимается астрофизикой. На это Эбби ответила: «Я — Близнецы». Очевидно, девушка перепутала астрофизику и астрологию. Мэтт слегка опешил, но быстро ответил: «А я — Лев». Комментаторы уже вовсю насмехаются над несообразительной «невестой».