Участница реалити-шоу опозорилась в эфире 

В реалити-шоу «Холостяк» завидные женихи ищут себе невест, выбирая из нескольких претенденток. Шоу идёт в разных странах, в том числе в Австралии. Здесь героем очередного сезона стал Мэтт Агню, астрофизик. Во время знакомства к нему подошла претендентка по имени Эбби. Мэтт представился и сказал, что занимается астрофизикой. На это Эбби ответила: «Я — Близнецы». Очевидно, девушка перепутала астрофизику и астрологию. Мэтт слегка опешил, но быстро ответил: «А я — Лев». Комментаторы уже вовсю насмехаются над несообразительной «невестой».
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